Hoe minder je weet, hoe beter in de meeslepende neo-noirfilm ‘Sharper’

Hoe minder je weet, hoe beter. Sharper introduceert in verschillende opeenvolgende fragmenten vijf personages die mogelijk iets met elkaar te maken hebben. Zo volgen we de eigenaar van een boekenwinkel (Justice Smith) die zijn hart verliest aan een mooi meisje. Later leren we zwendelaar Max (Sebastian Stan) kennen die een leerling rekruteert. En dan is er nog Madeline (Julianne Moore), de echtgenote van de schatrijke Richard (John Lithgow).

John Lithgow en Julianne Moore als rijke Amerikaan met zijn nieuwbakken echtgenote in de neo-noir ‘Sharper’ van Benjamin Caron. — © Apple TV+

Regisseur Benjamin Caron, die al een fantastische carrière achter de rug heeft als regisseur van afleveringen van Sherlock, The Crown en Andor, bouwt in zijn uitstekend geregisseerd en geacteerd ‘langspeelfilmdebuut’ de spanning langzaam op door de ene verrassende wending na de andere in te bouwen. Caron en zijn scenaristen hebben dus overduidelijk naar The Sting gekeken. Maar door de zwarte humor, cynische toon en moreel ambigue personages verschilt Sharper toch flink van zijn grote en vrolijke voorbeeld. Het meest opmerkelijke aan Carons film is dat hij begint als een liefdesverhaal over vertrouwen en vervolgens de meest gewetenloze personages opvoert.(cc)

‘Sharper’ speelt op Apple TV+