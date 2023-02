Zeven rijbewijzen ingetrokken bij controles in PZ Kempenland

Leopoldsburg

Bij controles samen met de Vlaamse Belastingdienst in de PZ Kempenland zijn er zeven rijbewijzen ingetrokken en voor 977 euro aan achterstallige belastingen geïnd.

De controles gebeurden op de Zuidervest in Peer, de Kamperbaan in Hechtel en de Hamsesteenweg in Heppen.

Vier bestuurders testten positief op drugs, drie op alcohol.

Een voertuig werd aan de kant gehouden omdat de bestuurder zich niet hield aan de voorwaarden die gelden voor een voorlopig rijbewijs. Er werden nog 9 andere inbreuken genoteerd. mm