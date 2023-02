Iran ontkent dat het uranium heeft verrijkt boven de 60 procent

Iran heeft maandag ontkend dat het uranium zou hebben verrijkt tot 84 procent. Het land reageert daarmee op berichten van zondag dat het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) in gesprek is met Iran nadat het uranium had ontdekt met verrijkingsniveaus net onder de 90 procent. Een zuiverheid van 90 procent is genoeg om een kernbom mee te maken.

Deze informatie is “een verdraaiing van de feiten. Tot nu toe hebben we geen enkele poging gedaan om tot meer dan 60 procent te verrijken”, verklaarde Behrouz Kamalvandi, woordvoerder van de Iraanse kernenergieorganisatie, maandag, volgens het officiële agentschap IRNA. Hij zei dat “de aanwezigheid van deeltjes boven 60 procent niet betekent dat er sprake is van verrijking (van uranium) boven 60 procent”.

Volgens het persagentschap Bloomberg, dat twee diplomatieke bronnen aanhaalde, moeten inspecteurs van het IAEA nog bepalen of Iran het materiaal opzettelijk heeft geproduceerd, dan wel of dat de concentratie het resultaat was van een onbedoelde opbouw als gevolg van technische problemen met de centrifuges die worden gebruikt om uranium te verrijken. IAEA-directeur-generaal Rafael Grossi zei zondagavond op Twitter “de raad van gouverneurs op de hoogte te zullen houden”.

De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Nasser Kanani, betreurde van zijn kant de publicatie van de informatie en riep de IAEA op om “een professionele houding aan te nemen ten aanzien van de vreedzame nucleaire activiteiten van Iran”.