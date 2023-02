Joe Biden brengt bezoek aan Kiev en kondigt nieuw steunpakket aan: “VS zullen Oekraïne steunen zolang nodig is”

De Amerikaanse president Joe Biden is maandagochtend aangekomen in Kiev voor een verrassingsbezoek aan de Oekraïense hoofdstad, en voor overleg met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Biden maakte van de gelegenheid gebruik om een nieuw steunpakket ter waarde van 500 miljoen dollar aan te kondigen.

Het was geweten dat Biden maandag naar Polen zou reizen, maar dat de Amerikaanse president ook naar Kiev zou trekken, was ondanks wekenlange speculatie een verrassing: het bezoek was om veiligheidsredenen niet aangekondigd. Op beelden gemaakt door inwoners van de stad is te zien hoe Biden in het gezelschap van de Oekraïense president Zelenski een wandeling maakt in het stadscentrum, en een bezoek brengt aan de kathedraal van Sint-Michael.

Kort voor en tijdens de wandeling van Biden en Zelenski ging in de stad het luchtalarm af, maar er is geen enkele aanwijzing dat er maandagochtend Russische bombardementen plaatsvonden. Het is het eerste bezoek van Biden aan Oekraïne sinds de start van de oorlog bijna een jaar geleden.

Steunpakket

Biden kondigde tijdens zijn bezoek een nieuw steunpakket ter waarde van 500 miljoen dollar (ongeveer 470 miljoen euro) aan. Dat pakket, dat onder andere munitie en het HIMARS-raketsysteem zou bevatten, zou dinsdag formeel goedgekeurd worden. Biden zei in zijn toespraak ook dat de Verenigde Staten Oekraïne zullen blijven steunen “zolang dat nodig is”.

De Oekraïense president Zelenski reageerde in een kort bericht op Facebook opgetogen op het bezoek van Biden. “President Biden, welkom in Kiev!”, klinkt het. “Uw bezoek is een extreem belangrijk signaal van steun voor alle Oekraïeners.”

