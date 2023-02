Onze boekentips: de dwang van likes en een psychopaat op vrije voeten

Het woud van Birnam

Eleanor Catton

Nieuwe spannende roman van Bookerprijswinnaar Eleanor Catton, van het fantastische Al wat schittert. Een activistisch tuinderscollectief wil in Nieuw-Zeeland een van de buitenwereld afgesloten boerderij in gebruik nemen, maar moet zien samen te werken met een steenrijke zakenman.

Uitgeverij Ambo/Anthos, 396 blz., 26,99 euro

Leven zonder een plan B

Valerie Cook

‘Zeg ja tegen je dromen’ is het motto van de Vlaamse Valerie Cook, die laat zien dat je ook met een gezin met kinderen de wereld kunt blijven rondreizen - in haar geval in een omgebouwde schoolbus. Inspirerend pleidooi om te leven zonder uitgestippelde route.

Horizon, 240 blz., 22,99 euro

Woestijnnacht

Michael Connelly

Renée Ballard krijgt haar badge terug om de coldcase-eenheid van de afdeling moordzaken nieuw leven in te blazen. Samen met Harry Bosch gaat ze achter de psychopaat aan die jaren geleden een heel gezin heeft uitgemoord, maar nog steeds op vrije voeten is.

Boekerij, 368 blz., 21,99 euro

De kinderen zijn koning

Delphine de Vigan

Mélanie heeft een populair YouTube-kanaal over het dagelijks leven van haar kinderen. Maar op een dag verdwijnt haar dochter. Eigentijdse Franse roman over een leven in dienst van likes en views en de impact daarvan op het gezin van een influencer.

De Geus, 304 blz., 24,99 euro

Veren maken de vogel

Lauren Fairgrieve en Kate Read

Mooi, origineel kinderboek dat je kroost laat kennismaken met luchtacrobaten, topzangers en ander Europees gevogelte. Met tien uitdrukkaarten om zelf modellen van vogels te maken. Ideaal voorgerechtje om daarna met de verrekijker de natuur in te trekken.

Uitgeverij Rubinstein, 44 blz., 14,99 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden