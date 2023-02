Gaspard (8) en Jitte (8) stappen in het huwelijksbootje: “We konden niet wachten tot Valentijn”

Alken

© rudc

Amper 8 jaar zijn ze, maar Gaspard Pittevils en Jitte Machiels uit het tweede leerjaar van VBS ’t Laantje zijn één dag voor Valentijn in het huwelijksbootje gestapt in het woonzorgcentrum van Alken. Het werd een huwelijk met alles erop en eraan: fotografen, een video-opname, getuigen voor elke partner én met de officiële bevestiging van de burgemeester. “Het was de droom van Jitte om met Gaspard te trouwen”, vertelt hun juf. “Dus ik dacht: waarom doen we dat dan niet gewoon?”

Sinds dit schooljaar is er trouwens een nauwe samenwerking tussen het woonzorgcentrum en basisschool ’t Laantje. “Driekoningen zingen, speculaas bakken en knutselen, we deden het allemaal met plezier”, vertelt de juf. “Maar het huwelijk was toch wel echt een bijzonder gebeuren. Bovendien woont Berna, de overgrootmoeder van Jitte, in het woonzorgcentrum.” (rudc)