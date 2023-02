Vietnamese onderaannemer van Nike en Adidas schrapt 6.000 banen

Zowat 3.000 werknemers zullen eind februari hun werk verliezen, 3.000 anderen zullen geen contractverlenging krijgen, zo blijkt uit een document van het stadsbestuur van Ho Chi Minh-stad. Pouyuen is de grootste werkgever in de stad, met bijna 50.000 werknemers.

Eind vorig jaar had het bedrijf al 20.000 arbeiders met gedwongen verlof gestuurd, via rotatie, omdat er te weinig werk was.