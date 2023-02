Paul Gheysens van plan om nog eens 47,5 miljoen euro in Antwerp te investeren

Antwerp FC rekent al jaren op de kapitaalsverhogingen van eigenaar Paul Gheysens om de rode cijfers te compenseren. Zo komt de Great Old nooit in de problemen bij de licentiecommissie. Die commissie maakte onlangs een recordverlies van 31,5 miljoen euro bekend bij RAFC. De kapitaalsverhoging die daartegenover komt te staan, is opnieuw van een serieuze orde.

Naar het einde van het seizoen toe wil Gheysens nog eens maximaal 47,5 miljoen euro in de club pompen. Als de club tegen dan nog bespaart of extra inkomsten genereert, kan die som nog iets lager uitvallen. Al blijft het een enorm bedrag, want de teller van kapitaalsverhogingen staat momenteel al op 114,6 miljoen euro.

Antwerp leed in het boekjaar 2021-2022 een recordverlies van 31,5 miljoen euro door een negatieve transferbalans, hogere energiekosten en gestegen loonkosten (door het wegvallen van het gunstregime van sociale bijdragen). Om sterk te staan bij de toekenning van het licentiedossier voor volgend seizoen is er dus vers kapitaal nodig. In het verleden werden die beloftes ook gemaakt en kwam Gheysens met de nodige centen over de brug. In juni is het dus weer zover. Clubs mogen over drie boekjaren een ‘aanvaardbaar verlies’ van vijf miljoen euro maken en de kapitaalsverhogingen die daartegenover staan, tellen mee om dat verlies binnen de perken te houden.

In de toekomst wil Gheysens uiteraard munt slaan uit al die investeringen. Het nieuwe transferbeleid (meerwaarde creëren bij jonge spelers) en de nieuwe status van de jeugdopleiding moeten de balans in de toekomst naar de positieve kant doen overhellen. Bij Antwerp hopen ze in navolging van spelers als Hongla, Benson en Pacho in de toekomst nog goudhaantjes tegen een stevige meerwaarde te verkopen.