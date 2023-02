VIDEO. Bizarre overtreding: Luke O’Nien rijdt paardje op rug van tegenstander

Een professionele overtreding heet het als een speler een fout maakt om de tegenaanval eruit te halen bij de tegenstander. Vaak doet die dan zijn best om zo’n actie te camoufleren, maar Sunderland-speler Luke O’Nien had door dat het geen zin had en deed er zelfs een schepje bovenop door in de rug te klimmen van tegenstander Alex Scott van Bristol.