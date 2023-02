Londen geeft alle kinderen een jaar lang gratis maaltijd op school

Nadat de overheid volgens Khan jarenlang “inactief” is gebleven, komt hij nu zelf naar buiten met een noodplan. Vanaf september zullen zo’n 270.000 leerlingen uit de lagere school, waarvan er naar schatting 100.000 in armoede leven, een dagelijkse maaltijd ontvangen. Per kind zal het plan ongeveer 440 pond kosten.

Op dit moment komen kinderen enkel in aanmerking voor een gratis maaltijd als hun huishouden minder dan 7.400 pond per jaar verdient na aftrek van belastingen. Volgens de Food Foundation laat die bovengrens 800.000 Engelse kinderen in de kou staan, terwijl ze wel in armoede leven.

“De crisis betekent dat families en kinderen in onze stad wanhopig nood hebben aan bijkomende steun”, zegt Khan. “Ik heb de overheid geregeld aangemoedigd om gratis schoolmaaltijden aan te bieden, maar ze hebben simpelweg niets gedaan.”

Khan noemt gratis schoolmaaltijden een “reddingsboei”, waarvan hij als kind ook gebruik van kon maken. “Mijn broers en ik rekenden erop om te eten en mijn ouders rekende daarop om onze familie een beetje extra financiële ruimte te geven.”

Anna Taylor, hoofd van de Food Foundation, vraagt de overheid om in Khan’s voetsporen te treden. “Dit is een monumentale stap vooruit voor het waarborgen van het dieet, welzijn en leren van kinderen doorheen de hoofdstad.”