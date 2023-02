Priyanka Chopra lanceert make-upcollectie

De Indiase actrice Priyanka Chopra (40) zet haar eerste stappen in de beautywereld: ze brengt een collectie op de markt in samenwerking met cosmeticamerk Max Factor. “De hele collectie is gemaakt voor alle huidtinten”, aldus de ster.

In de zogenoemde Priyanka universal color collection vinden fans onder meer zes tinten lippenstift, acht kleuren nagellak en een oogschaduwpalet. Chopra, die sinds 2020 het gezicht is van het make-upmerk, vindt het belangrijk dat alle producten in haar lijn complementair zijn met elke huidstint. Bij de collectie hoort een campagne met zes vrouwen, inclusief Chopra, die een lippenstift uit het gamma tonen en die inclusiviteit demonstreren.

Chopra vertelt in een interview met Vogue dat ze lippenstift gebruikt voor verschillende doeleinden, zo geeft ze er soms haar wangen een tikje kleur mee. Haar liefde voor beauty erfde ze van haar moeder. “Mijn moeder is altijd een grote fan geweest van natuurlijke schoonheid, ze maakte lotions en drankjes met echte ingrediënten. Vorige week zei ze nog tegen me: ‘Ga zitten, je huid ziet eruit alsof ze wat hulp kan gebruiken’. Ze mengde oliën met tomaten en een paar andere ingrediënten en gaf me een geweldige behandeling.”