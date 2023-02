Remco Evenepoel krijgt meteen met veel wind af te rekenen in eerste rit UAE Tour: “Gefocust zijn, is de boodschap”

Remco Evenepoel is zonet begonnen aan zijn tweede wedstrijd van het seizoen, de UAE Tour en wil daarin weer iets sterker voor de dag komen dan in de Vuelta de San Juan. De eerste rit is vlak, dus spek naar de bek van de sprinters onder wie Tim Merlier. “Er staat veel wind, dus gefocust zijn, wordt de boodschap”, aldus Evenepoel.

Evenepoel draait vandaag warm in de UAE Tour in afwachting van de ploegentijdrit morgen. “Er staat wind, maar dat is geen verrassing”, zei Evenepoel voor de start van de openingsrit. “De wind blaast voornamelijk in het nadeel er wordt dus een factor. Het komt er vooral op aan om 151 kilometer lang honderd procent gefocust te zijn en het veilig te houden.”

“Ik ben blij om hier na vier jaar terug te zijn. Het was een doel om hier in goede conditie aan de start te staan. Ik ga er alles aan doen om er het maximum uit te halen.”

Soudal-Quick Step trekt vandaag ongetwijfeld de kaart van spurter Tim Merlier.