Truiense ondernemer krijgt 40 maanden cel voor seksueel misbruik 9-jarige

Een 63-jarige Truienaar is in Hasselt veroordeeld voor de aanranding en verkrachting van een 9-jarig meisje tijdens een boottocht op het Gardameer. Zelf hield hij het erop het meisje per ongeluk aangeraakt te hebben toen golven zijn bootje, een Zodiac, omhoog duwden. “Ongeloofwaardig.”

De dader ontkende hardnekkig de feiten die zich afspeelden in de zomervakantie van 2020. Hij herhaalde meermaals het kind door de golfslag onopzettelijk aangeraakt te hebben. Daarnaast kwam de veroordeelde af met een verhaal dat zijn Limburgse vakantievrienden hem viseerden na een discussie op restaurant. De rechter verwees zijn verhaal richting de prullenmand en beschouwde de verklaringen van het kind als gedetailleerd, coherent, geloofwaardig, genuanceerd en logisch opgebouwd. Terug naar de feiten: het meisje zat bij de man in de Zodiac terwijl haar vader in een andere boot zat. Omdat ze zelf ook wou varen, nam de Truienaar haar op de schoot waarna hij haar bepotelde. Uit het verhoor bleek dat slachtoffer en dader niet altijd goed zichtbaar waren voor de andere leden van het reisgezelschap die op een grotere boot zaten. Ook van het argument dat de zestiger geen handen meer vrij had tijdens het varen, geloofde de rechtbank geen snars. ‘De boot heeft niet op alle momenten aan hoge snelheid gevaren’, luidde het.

Kinderporno

Bij hun thuiskomst gingen het meisje en haar ouders klacht indienen. Een daarop volgende huiszoeking bracht interesse van de Truienaar in kinderporno aan het licht. Op zijn pc stonden 36 bestanden van dergelijke aard. “Ik heb nooit op kinderporno gezocht. Ze zijn per ongeluk op mijn computer gekomen”, aldus de veroordeelde die meermaals surfte naar ‘teen sex’. Op het proces hekelde de procureur het gebrek aan schuldinzicht bij de man. “Alles draait rond eigenbelang. Een kort pleziertje van iemand die denkt zich alles te kunnen permitteren. Overigens is hij al veroordeeld voor geknoei met jaarrekeningen en milieuvergunningen.” In het vonnis sprak de rechter over zeer ernstige feiten waarbij de beklaagde zijn seksuele driften niet onder controle kon houden. Naast de 40 maanden cel, speelt de Truienaar zijn rechten voor vijf jaar kwijt. Aan het slachtoffer, haar ouders en grootouders is hij 11.510 euro schadevergoeding verschuldigd. De proceskosten van 2.276 euro zijn eveneens voor zijn rekening. Tot slot is zijn computer verbeurd verklaard.