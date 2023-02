Omloop Het Nieuwsblad zonder Van Aert en Van der Poel:“Dat zijn al twee plekken gewonnen”

Is dit dan hun uitgelegen kans? In een tijdperk waarin vooral (prille) twintigers domineren, zijn dertigers als Oliver Naesen, Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke de protagonisten die in de subtop altijd hun rol spelen. De Omloop Het Nieuwsblad biedt hen volgende week nog eens een opportuniteit om in afwezigheid van onder meer Van Aert en Van der Poel voor glorie te gaan. We tellen met hen af naar de eerste grote afspraak van het jaar.

Oliver Naesen (32)

“Mijn jaar zou meteen geslaagd zijn”

Het podium haalde hij nog niet in de Omloop Het Nieuwsblad, maar Oliver Naesen eindigde er wel al vier keer in de top tien. Dat is opnieuw zijn ambitie. Of mag het zonder Van Aert en Van der Poel iets meer zijn, Oli?

“Dat zijn al twee plekken gewonnen”, zegt Naesen. “Het is natuurlijk mooi voor de koers als ze erbij zijn, maar voor mijnen uitslag is het beter dat ze niet aan de start staan. (lacht) Dat is niet negatief bedoeld, ik doe gewoon mijn hoedje af voor het niveau dat zij halen. Als Wout een nummer opvoert zoals vorig jaar in de Omloop, dan hebben wij daar geen verhaal tegen. Ik probeerde het vorig jaar nog op het vlakke, maar hij counterde me gewoon en reed weg van alles en iedereen.”

Loterij

Hoewel hij in het openingsweekend meer winstkansen heeft, piekt Naesen toch dit jaar ook weer naar het tweede deel van het Vlaamse voorjaar. “Conditioneel zal het nog niet de grote luxe zijn bij mij, maar dat is ook de bedoeling. Ik mik er ook nu weer op om na Parijs-Nice op mijn best te zijn. In koersen als de Omloop, Kuurne en le Samyn kan je dat nog camoufleren. Ik heb daar al goeie dagen gekend, me volledig leeg gereden om dan zonder resultaat naar huis te keren en ik heb er al prijs gereden zonder superbenen. Dat lukt je niet in wedstrijden als de E3, Vlaanderen of Roubaix en in die periode valt er toch nog altijd het meest te rapen. Mijn jaar zou meteen geslaagd zijn als ik de Omloop kan winnen, maar het is iets meer een loterij dan vroeger.”

Van Avermaet en Naesen (r) werkten aan hun vormpeil in de Ronde van Oman — © Getty Images

Naesen schuift één naam naar voren voor de Omloop. “In het pré-Wout en Mathieu-tijdperk, kon je voor het openingsweekend tien kanshebbers naar voor schuiven, maar moeilijk de volgorde voorspellen. Als er toen iemand demarreerde, konden er altijd wel een paar volgen, nu is dat soms anders. Van Aert en Van der Poel stampen meer vermogen weg dan wij. Voor deze editie, zie ik Arnaud De Lie als favoriet. Dat hij aan de start staat, vergroot de kansen op een sprint en Lotto-Dstny heeft ook coureurs die de wedstrijd kunnen dirigeren. De Lie is een apart beestje. Ik heb hem al ongelofelijke dingen zien doen en toch is hij heel down to earth. Wijze coureur.”

Greg Van Avermaet (37)

“Wout en Mathieu geven toch meer cachet aan de koers”

Met twee overwinningen en drie podiumplaatsen in de laatste negen edities van de Omloop Het Nieuwsblad, is Greg Van Avermaet zonder meer één van de meest regelmatige renners van het laatste decenium in de Vlaamse openingswedstrijd.

“Ik stond vorig jaar nog op het podium, dus er is altijd wel een kans dat ik de Omloop nog eens win. Zonder Wout en Mathieu steekt er niemand bovenuit en ligt het iets meer open. Zoals Wout vorig jaar weg reed, dat kunnen er maar weinig. Toch, als ik eerlijk moet zijn, heb ze er liever wel bij. Dat geeft toch wat extra cachet aan de koers, net als in de cross. Anderzijds staat de Omloop er ook zonder hen. Het blijft een World Tour-wedstrijd waar alle ploegen met een sterke selectie naartoe komen. Het is natuurlijk wel een feit dat als Van Aert en Van der Poel aan de start staan, het moeilijk is om met hen mee te kunnen. Dan kan je een hele goeie koers rijden en alsnog met een ereplaats naar huis gaan, maar dat geldt voor veel coureurs.”

Ervaring uitspelen

Wat zijn vormpeil betreft, reed Van Avermaet alvast met een goed gevoel rond in Oman. “Het gaat de goeie kant uit. Ik voel me zeker niet slecht, maar er mag nog wel wat bij. Op de lastige aankomsten in de Ronde van Oman, kon ik me met mijn gewicht niet echt bewijzen, maar als er nog een groepje van 30 tot 40 man overschoot, zat ik er wel altijd bij. In de Vlaamse klassiekers kan mijn ervaring doorslaggevend zijn. Het koersen in de warmte van Oman heeft me goed gedaan. Ik heb op mijn laatste stage nog last gehad van bronchitis en daar reed ik in Bessèges nog wat mee rond. Door die hogere temperaturen, ben ik er wel vanaf geraakt. Dinsdag plan ik in principe nog een lange training en donderdag gaan we met de ploeg verkennen. Het gevoel van de stenen en wat wedstrijdritme vooraf, voor mij is dat toch een must.”

Van Avermaet stond vorig jaar nog op het podium in Ninove. — © photo Marc Van Hecke

Van Avermaet heeft al een idee op welke wielen hij volgende week moet koersen. “Het is anders zonder Wout en Mathieu, dan probeer je een zo goed mogelijke koers te rijden. Ze echt volgen is heel moeilijk, dan start je in principe voor een ereplaats, maar nu gaat het dus aan anderen zijn. De Lie, Van Baarle, Laporte… Mannen van de tweede lijn die hun slag kunnen slaan. Het wordt zaak om toe te slaan als het even stilvalt en zo in een mooie groep proberen terecht te komen. Die momenten moeten we gebruiken om een voorsprong te pakken.”

Sep Vanmarcke (34)

“Het opent perspectieven, maar dan wel voor iedereen”

Na zijn overwinning in 2012, bleef Vanmarcke een abonnement hebben op top vijf-plekken in de Omloop. Bij zijn laatste zeven deelnames, stond hij drie keer op het podium en eindigde hij nog een keer 4de en een keer 5de. Vorig jaar moest hij ziek afmelden, nu aast hij op een nieuwe ereplek of meer?

“Het opent perspectieven voor iedereen dat Van Aert en Van der Poel dit jaar de Omloop skippen”, zegt Vanmarcke. “Tegelijk betekent dat ook dat hun ploegen vrijer en meer open gaan koersen. Ik ben er zelf nog niet echt mee bezig geweest, heb nog niet op de klassieke mannen gelet. In de Ruta kon je moeilijk om Wellens heen, maar dat is het dan ook ongeveer. Ik ben vooral met mezelf bezig. Vorig jaar heb ik door allerlei ziektes omzeggens niets gepresteerd. Daarom focus ik me nu vooral op het halen van een goed niveau waarvan ik denk dat ik er finales mee kan rijden. Ik heb me vroeger altijd bezig gehouden met nadenken over het koersverloop en mogelijke scenario’s te overlopen, maar dat ga ik dit jaar eens loslaten.”

Elf jaar geleden brak Vanmarcke helemaal door toen hij Boonen wist te kloppen in de Omloop. — © BELGA

Nog trainen op explosiviteit

Vanmarcke kwam in de Ster van Bessèges al eens als vijfde over de meet, maar koerste daarnaast veelal in dienst rond. “Ik reed de Ruta del Sol om ploegmaats bij te staan. Daar kan je als je boven de 70 kg weegt weinig gaan doen. Ik heb niet echt één piek gepland of zo dit voorjaar. Dat kan ik me eigenlijk niet meer permitteren doordat de resultaten het voorbije jaar wat achterwege bleven. Ik wil van de Omloop tot Roubaix goed zijn. Algemeen is mijn vorm best ok, ik mis misschien nog wat specifieke trainingen op explosiviteit, maar dat kan ik nog compenseren door straks de hellingen op te gaan sprinten.”

Ook Vanmarcke verwacht meteen veel van De Lie. “Als Lotto wil, kunnen ze voor hem alles controleren en dan wil ik nog zien wie hem gaat kloppen. In Bessèges reed hij met gemak over langere klimmetjes dan in de Omloop, dus ik zie niet in wie hem er daar op een wedstrijd van 200 km gaat afrijden. Campenaerts steekt zijn ambities ook niet onder stoelen of banken. Hij is één van de renners die nog niet gekoerst hebben, dus die kan je moeilijk inschatten. Maar hoe dan ook, zeggen die eerste wedstrijden niet noodzakelijk veel over de Omloop. In 2019 reed ik mijn beste februari ooit en moest ik er in de Omloop af op de Berendries terwijl ik alle andere jaren niets presteerde in februari en toch vier keer op het podium stond in de Omloop.”