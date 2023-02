Goed nieuws: Nafi Thiam trekt naar EK indoor in Istanboel: “Perfect om mijn vorm te testen en feedback te verzamelen”

Nafi Thiam neemt begin volgende maand deel aan het EK indoor in het Turkse Istanboel. Ze zal er haar titel in de vijfkamp verdedigen, zo bevestigt ze in haar nieuwsbrief. Thiam liet dit weekend nog verstek gaan voor het BK.

Het voorbije jaar sloeg Thiam het indoorseizoen over, veelal fel geplaagd door blessures. Ze wilde zo het zomerseizoen, nog altijd het belangrijkste, niet in gevaar brengen op de zevenkamp, de discipline die ze nu al jaren domineert. Thiam kroonde zich tot veelvuldig olympisch kampioene, wereldkampioene en Europees kampioene in de zevenkamp.

Op de vijfkamp, die indoor wordt beoefend, behaalde ze twee keer een Europese titel en Europees zilver.

Het wordt een eerste test van Nafi Thiam 2.0. Dit seizoen heeft ze het geweer immers van schouder veranderd. Ze nam na veertien jaar afscheid van haar coach Roger Lespagnard en koos voor Michael Van der Plaetsen als coach. Thiam toefde de voorbije maanden in Zuid-Afrika, waar Van der Plaetsen woont.

“Ik zie het als de perfecte gelegenheid om mijn vorm te testen en waardevolle feedback en inzichten te verzamelen richting outdoorseizoen”, laat Thiam weten. “De trainingen zijn leuk en leerzaam geweest. Ik ga naar Istanboel zonder specifiek voorbereid te zijn de vijfkamp, omdat ik nog steeds bezig ben met de aanpassing aan mijn nieuwe trainingsroutine. Maar ik ben echt trots op het werk dat ik gedaan heb en kijk ernaar uit te zien hoe dat zich vertaalt in mijn runs, sprongen en worpen.”

Dat ze deelneemt, toont aan dat ze en blessurevrij is en zich goed voelt, klaar voor een kampioenschapsprikkel. Thiams persoonlijke record op de vijfkamp bedraagt 4.904 punten. Inmiddels is Noor Vidts haar voorbijgegaan: zij veroverde vorig jaar op het WK indoor in Belgrado de wereldtitel op de vijfkamp met 4.929 punten. Zowel Vidts als Thiam nemen deel aan de vijfkamp in Istanboel.