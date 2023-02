Parket start onderzoek na onthullingen over Plopsa-parken

LEES OOK. Ex-managers getuigen over ‘pestcultuur’ bij Plopsa

“We hebben die verhalen uiteraard ook gelezen”, zegt de West-Vlaamse procureur Filiep Jodts. “Op basis van mediaberichten kunnen wij een opsporingsonderzoek opstarten, want het gaat hier niet om klachtmisdrijven. En we zullen dat ook doen. We zullen nagaan of er mogelijke inbreuken zijn op de arbeidswetgeving. Dat onderzoek zullen we in de eerste plaats afstemmen met de arbeidsauditeur, die bevoegd is voor deze materie.”

‘Pesten op het werk’?

Uiteraard kunnen slachtoffers, zelfs indien ze niet meer bij Plopsa werken, klacht indienen als de feiten nog niet verjaard zijn. “Als alles wat nu wordt gezegd en geschreven klopt, dan kan er sprake zijn van ‘pesten op het werk’. Dat is in ons land sinds 2011 een strafrechtelijk misdrijf”, zegt Stefan Nerinckx, advocaat arbeidsrecht bij Fieldfisher. “De rechter kan dat bestraffen met 6 maanden tot 3 jaar cel en/of een boete van 4.800 tot 48.000 euro, opcentiemen inbegrepen”, zegt Nerinckx.

“Al is de strafrechtelijke procedure de ultieme stap in een cascade van mogelijkheden”, aldus nog de advocaat. “Werknemers die zich slachtoffer voelen, kunnen zich in eerste instantie richten tot de in het bedrijf aangeduide vertrouwenspersoon of de psychosociale preventieadviseur. Op vraag van het slachtoffer kan die op een informele manier de zaak bespreken met de aangeklaagde, maar er kan ook gekozen worden voor een formele procedure. Levert die interne aanpak niets op, dan is het tweede kanaal een klacht bij de inspectie ‘Toezicht welzijn op het werk’. Wanneer ook die interventie mislukt, kan deze dienst een ‘pro justitia’ opstellen voor de arbeidsauditeur, die het ambt van openbaar ministerie vervult bij de arbeidsrechtbank.”

Klacht indienen

“Het vermeende slachtoffer kan ook klacht indienen bij politie of parket. Het arbeidsauditoraat oordeelt dan zelf over de noodzaak en de opportuniteit om de aangeklaagde al dan niet te dagvaarden voor de correctionele rechtbank. Een andere optie is een burgerrechtelijke procedure opstarten om bijvoorbeeld een schadevergoeding te bekomen of voorlopige maatregelen te laten opleggen”, aldus nog de advocaat arbeidsrecht. (cel, krs)

