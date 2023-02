Veertien doden en 64 gewonden bij busongeval in Pakistan

Bij een ernstig busongeval in Pakistan zijn zeker 14 doden en 64 gewonden gevallen. De bus vervoerde de gasten van een huwelijk, toen de remmen het begaven en het voertuig tegen minstens drie auto’s botste.

Het ongeval vond plaats op een snelweg tussen de miljoenensteden Lahore en Islamabad. Het dodental kan volgens de autoriteiten nog oplopen, omdat sommige gewonden nog in kritieke toestand verkeren.

Vorige maand kwamen in Pakistan al eens 40 passagiers van een bus om het leven, toe die met hoge snelheid tegen een brugpijler botste en in een ravijn stortte. Een gebrek aan veiligheidsnormen, oude wegen, en slecht onderhouden voertuigen leiden tot veel ongevallen in Pakistan, waarbij volgens officiële statistieken elk jaar duizenden doden vallen.