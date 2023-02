Legende van Japanse manga Leiji Matsumoto overleden op 85-jarige leeftijd

Leiji Matsumoto, een legende van de Japanse manga en animatie en geestelijke vader van de ruimtepiraat ‘Albator’, is vorige week overleden aan een hartstilstand. Dat heeft productiemaatschappij Toei maandag bekendgemaakt.

Tijdens zijn carrière van meerdere decennia heeft de manga-auteur vooral naam gemaakt met sciencefictionwerken als ‘Yamato, het ruimteschip’ (1974) of ‘Galaxy Express 999’ (1977).

Het is echter vooral de serie ‘Captain Albator’ (‘Harlock’ in de originele Engelse versie), die de avonturen vertelt van een ruimtepiraat met een litteken op zijn gezicht en een lange zwarte cape met een schedel en gekruiste botten, die hem wereldberoemd maakte. Uitgegeven in Japan tussen 1977 en 1979 en vervolgens bewerkt tot een tekenfilm, werd het werk een wereldwijd succes.

Leiji Matsumoto, een bewonderaar van de grote mangaka Osamu Tezuka, werd geboren in 1938 op het eiland Kyushu in het zuidwesten van Japan. Hij publiceerde zijn eerste manga ‘De avonturen van een bij’ op 15-jarige leeftijd.

De kunstenaar zei ook dat zijn werk geïnspireerd was door de atoombom die de Verenigde Staten op 6 augustus 1945 op Hiroshima lieten vallen, toen hij 7 jaar oud was en in Fukuoka woonde, 300 km verderop.