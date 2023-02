Schapen blijven maar ontsnappen uit gesloten stal maar wanneer boer camera installeert, komt de aap uit de mouw

De boeren van Whitehouse Farm in het Engelse Morpeth, stonden met de handen in het haar. Een kudde schapen bleef maar opduiken in de weides, ondanks dat ze net naar hun afgesloten stal werden gebracht. Een boer besloot daarop om een camera te installeren voor de deur van de stal. Die video bracht klaarheid: een schaap, Lucy, vond een clevere manier om het deurtje van de stal open te krijgen.