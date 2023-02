Noord-Korea vuurt opnieuw ballistische raketten af

Noord-Korea heeft maandag (plaatselijke tijd) opnieuw ballistische raketten afgevuurd in de Zee van Japan, nadat het zaterdag ook al een dergelijke raket had afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. De Japanse kustwacht heeft het over drie projectielen. Japan vraagt de VN-Veiligheidsraad om samen te komen.

“Noord-Korea vuurde twee ongeïdentificeerde ballistische raketten af in de Oostzee”, verklaarden de Zuid-Koreaanse stafchefs, verwijzend naar de naam van de Japanse Zee, volgens het officiële persbureau Yonhap.

De Japanse kustwacht, geciteerd door het persbureau Kyodo, zei aanvankelijk dat er drie projectielen waren afgevuurd door Noord-Korea, het ministerie van Defensie had het nadien over twee ballistische raketten die buiten Japans economische zone terechtkwamen.

“De reeks acties van Noord-Korea, waaronder de herhaalde lancering van ballistische raketten, vormen een bedreiging voor de vrede en veiligheid van Japan, de regio en de internationale gemeenschap”, aldus het ministerie van Defensie. De Japanse premier Fumio Kishida zei maandag aan verslaggevers in zijn ambtswoning dat zijn land de VN-Veiligheidsraad wil bijeenroepen over de kwestie.

Noord-Koreaanse staatsmedia bevestigden maandag dat het land twee projectielen had afgevuurd, gericht op doelen op 395 km en 337 km afstand. “De 600 mm meervoudige raketwerper die bij de beschieting werd ingezet is een tactisch kernwapen” dat in staat is een vijandelijk vliegveld “lam te leggen”, meldde het staatspersbureau KCNA, zo schrijft The Guardian.

Zus Kim Jong-un en Zuid-Koreaanse leider waarschuwen

Nadat de Amerikaanse luchtmacht zondag oefeningen had gehouden met Zuid-Korea en met Japan, had de zus van Noord-Koreaans leider Kim Jong-un gewaarschuwd dat “we de invloed ervan op de veiligheid van onze staat zorgvuldig onderzoeken”. “De frequentie van het gebruik van de Stille Oceaan als onze schietbaan hangt af van het actiekarakter van de Amerikaanse strijdkrachten”, verklaarde Kim Yo-jong volgens staatsmedia.

Het hoofd van de regerende partij van Zuid-Korea waarschuwde dan weer dat blijvende Noord-Koreaanse provocaties de oproepen tot de ontwikkeling van een eigen Zuid-Koreaanse nucleaire afschrikking versterken. Volgens Chung Jin-suk heeft Zuid-Korea een “duidelijke optie” om de verdere ontwikkeling van ballistische raketten en kernwapens door Noord-Korea tegen te gaan.

“We moeten zorgen voor een concrete nucleaire afschrikking”, zei Chung tegen een partijvergadering, volgens het persbureau Yonhap. “We moeten eerst onze ‘Kill Chain’ (waarmee bij een dreigende nucleaire aanval het regime van Noord-Korea ‘onthoofd’ wordt, red.) versterken, zodat Noord-Korea nooit meer recht kan komen als het kernwapens gebruikt op het Koreaanse schiereiland.”

“We moeten serieus overwegen onze eigen nucleaire capaciteit te ontwikkelen als een dergelijke reactie onvoldoende is”, aldus Chung.