De ongelukkige grap van Tiger Woods, koning Swings en Belgische marathon-magie: dit heeft u het voorbije sportweekend gemist

Het is niet al voetbal en wielrennen wat de klok slaat. Daarom proberen we u elk weekend te verbazen met vijf opvallende gebeurtenissen in de sportwereld die u mogelijk ontglipt zijn. Een overzicht.

1. Femke Bol verbaast de wereld

Zou Nederland zijn Sportvrouw van het Jaar al kennen? Femke Bol haalde op het NK indoor het stokoude wereldrecord op de 400 meter van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova door de mangel. De 22-jarige Amersfoortse draafde rond in 49,26 seconden, terwijl de oude piek al sinds 1982 (!) stond op 49,59. Kratochilova is een van die Oost-Europese laboratoriumverschijnselen die in verdachte dopingdagen een reeks records hebben neergepoot die generaties lang onaantastbaar bleken.

Bol, de vriendin van de Belgische polstokspringer Ben Broeders, werd tijdens haar recordrace opgejaagd door Lieke Klaver en door het enthousiaste publiek. “Ik hoopte op een 49-half, maar 49,26: ik heb hier echt geen woorden voor. Dit was bijna de perfecte race en het is ook mijn eerste wereldrecord op een échte afstand.”

© EPA-EFE

2. Straks wordt het grienen met Griner

Zou de nieuwe WNBA-jaargang zijn meest emotionele moment al kennen? Onze gok: het moment dat Brittney Griner, de beroemdste gevangene van Vladimir Poetin, opnieuw in spelerskloffie van de Phoenix Mercury zal opdraven. De 32-jarige Griner werd over de hele wereld bekend na haar aanhouding vorig jaar in Moskou. De autoriteiten claimden dat ze cannabisolie het land wilden uitsmokkelen.

Het kostte de Amerikaanse regering tien maanden moeilijke onderhandelingen en een ruil met een wapenhandelaar om Gringer weer in de States te krijgen. De 2m06 grote center tekende een contract van een jaar bij haar oude team, Phoenix Mercury. Het nieuwe WNBA-seizoen opent op 19 mei. Houd de zakdoekjes al maar klaar.

© REUTERS

3. Grapje van Tiger Woods leidt tot boze reacties

Eerst het goede nieuws. Het krakende lijf van Tiger Woods - 47 jaar oud, min of meer opgelapt na een klein dozijn operaties en beschadigd door een recente autocrash, heeft de Genesis Invitational behoorlijk doorstaan. Bovendien werkte hij zaterdag op dit hoogstaande evenement (23 spelers van de top 25 waren present) zijn beste ronde af sinds 2020. So far, so good. Het slechte nieuws was dat een ongelukkige grap met zijn kameraad Justin Thomas hem in de vuurlijn van de feministische brigade bracht.

Na een onderling duel dat Woods had gewonnen, overhandigde de 15-voudige major-winnaar op discrete wijze een tampon aan Thomas. De onderliggende suggestie zou zijn dat hij golf zou spelen als een vrouw. En dat leidde tot verhitte commentaren in Amerikaanse media. Woods bood al snel zijn verontschuldigingen aan.

© AFP

4. Marathon-magie voor Belgen in Sevilla

Sevilla is vruchtbare grond voor jonge Belgen met veel adem. Michael Somers plaatste zich bij zijn debuut meteen voor het WK in Boedapest. Ondanks dat gebrek aan ervaring ging hij van bij de start voluit. Halfweg passeerde hij in 1u04.17. In de tweede helft bleef het verval beperkt.

Somers’ 2u09:31 maakt van hem niet alleen de beste Belgische debutant ooit, maar plaatst hem ook als vierde op een historische ranglijst. Alleen Bashir Abdi, Vincent Rousseau en Koen Naert liepen ooit sneller. Hanne Verbruggen presteerde nog iets beter. Haar 2u26:32 was niet alleen goed voor het WK, maar ook voor de Spelen in Parijs en voor de op een na beste Belgische tijd ooit. Marleen Renders klokte 2u23:05 in 2002.

5. Bart Swings wint voor vijfde keer Wereldbeker massastart

Voor de vijfde keer in zijn loopbaan heeft Bart Swings de Wereldbeker schaatsen op het onderdeel massastart veroverd. In de wereldbekerfinale volstond zondag de zevende plaats om de eindzege op te eisen. De olympische kampioen was ook “redelijk tevreden” over zijn prestaties op de eerste twee dagen van de finalemanche. Hij eindigde zaterag als derde op de 5.000 meter. “Na het EK allround in Hamar had ik veel behoefte aan wedstrijden. Ik zie een opgaande lijn naar het WK en verwacht dat ik me weer goed aan het snelle ijs in Heerenveen kan aanpassen”, vervolgde de Leuvenaar.