Jeugd kan naar cinema in De Bammerd tijdens krokusvakantie

Kinderen van 3 tot 6 jaar kunnen op donderdag 23 februari naar Poeh’s Lollifanten film in de kleine feestzaal, terwijl de 6- tot 9-jarigen Sjakie en de Chocoladefabriek kunnen bekijken in de grote feestzaal. Nadien staat er voor de 9- tot 12-jarigen de Kronieken van Narnia op het programma. Op vrijdag 24 februari kunnen de jongeren van 12 tot 18 jaar de avonturen van Mowgli bekijken op het grote scherm in de grote feestzaal. Inschrijven is verplicht en kan tot 21 februari via welzijn@heers.be of telefonisch via 011/48.01.17. De deelnameprijs bedraagt ter plaatse 2 euro, drank en versnapering zijn inbegrepen. (frmi)