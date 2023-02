Artsen Zonder Grenzen stuurt veertien vrachtwagens met noodhulp naar Syrië

Het gaat onder meer om tenten en spullen om die te isoleren tegen de kou, laat de hulporganisatie zondag weten, net als benodigdheden voor het verlenen van postoperatieve zorgen. Het drama van de aardbevingen komt in Syrië nog eens bovenop de verwoestende oorlog, die er al twaalf jaar aansleept.

De VS maakt ook nog eens honderd miljoen dollar vrij voor noodhulp in Turkije. Dat verklaarde buitenlandminister Blinken tijdens zijn bezoek aan het land. Hij maakte er een helikoptervlucht boven de zwaargetroffen provincie Hatay. “Als je de omvang van de schade ziet, het aantal gebouwen, appartementen en huizen dat vernield is, dan is er een enorme inspanning nodig voor de heropbouw en we engageren ons om die te ondersteunen”, verklaarde Blinken.

Intussen komt er stilaan een einde aan de zoekacties. In slechts twee getroffen Turkse provincies zoeken ze nog naar overlevenden. De aardbevingen zijn de zwaarste natuurramp in de regio in de moderne geschiedenis. Bij de bevingen vielen in Turkije alleen al meer dan 40.000 doden. Ook in Syrië zijn er duizenden doden. In het totaal zouden al 46.000 dodelijke slachtoffers geteld zijn.