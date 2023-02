Carlos Alcaraz viert rentree met toernooizege in Argentinië, waar hij meteen jongste winnaar ooit is

De Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 2) heeft het ATP-toernooi in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires (gravel/626.595 dollar) op zijn naam geschreven. In zijn eerste toernooi van het seizoen haalde het topreekshoofd het in de finale in twee sets van de Brit Cameron Norrie (ATP 12): 6-3 en 7-5 na 1 uur en 33 minuten.