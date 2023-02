Landbouwminister Jo Brouns: “Laat ons met gezond boerenverstand naar natuur kijken”

Brussel

Landbouwminister Jo Brouns (cd&v) zegt dat hij en zijn tegenpool omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) vrijdag zonder veel drama aan elkaar hebben meegedeeld dat ze van mening verschillen over stikstof. Geen idee of dat klopt, maar Brouns heeft dezer dagen wel het geluk aan zijn kant. In de carnavalsstoeten trekt hij namelijk aan het langste eind. Zonder boeren namelijk geen tractoren en zonder tractoren geen stoeten.