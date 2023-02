“Opnieuw een grijze dag, temperaturen rond 10 graden”

Onder brede opklaringen had er bijna 15°C ingezeten, nu zullen we het onder de dikke wolken met hooguit 10°C moeten stellen. Dat is echter nog altijd een graad of 4 boven het gemiddelde voor 20 februari. Er waait hierbij een vrij onaangename westenwind.

Ook in de nacht naar dinsdag weet de bewolking van geen wijken weten. Bijgevolg blijft de temperatuur ver boven het vriespunt schommelen.

