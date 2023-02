Twee Belgian Lions aan het feest: Retin Obasohan wint Franse Cup met Villeurbanne, Jean Salumu zegeviert in Poolse Cup met Trefl Sopot

Twee Belgian Lions mochten vandaag de Cup in de hoogte steken. Retin Obasohan met ASVEL Villeurbanne en Jean Salumu met Trefl Sopot. In de Franse bekerfinale won Retin Obasohan (16 punten, 7 rebounds, 1 assisst) met ASVEL Villeurbanne met 74-83 van Bourg-en-Bresse. In de Poolse finale van de Cup zegevierde Jean Salumu (8 punten, 2 rebounds, 1 assist) met Trefl Sopot met 80-91 van Lublin. In de Italiaanse bekerapotheose kwam Ismael Bako in de finale niet in actie. De Belgian Lion zag zijn team Virtus Bologona in de finale met 76-84 onderuit gaan tegen Brescia. (cpm)