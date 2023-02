Manon De Roey eindigt als derde op Ladies European Tour in Saudi-Arabië

Op het Saudi Ladies International eindigde Manon De Roey op een derde plaats en dit dankzij een sublieme slotronde in 63 slagen (-9). Voor de 31-jarige Antwerpse golfspeelster is dit de derde top 10-finish in evenveel toernooien op de Ladies European Tour. De titel ging naar de Nieuw-Zeelandse Lydia Ko.