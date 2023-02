Rani Rosius knalt met persoonlijk record naar Belgische titel op de 60 meter

In een nieuw persoonlijk record sprintte Rani Rosius in Gent op de 60 meter vlak naar de Belgische titel. Imke Vervaet op de 200 meter (23.26) en Jolien Boumkwo, voor de derde keer dit seizoen, in het kogelstoten (17.87 meter) vestigden nieuwe Belgische records.

De Gentse Topsporthal ligt de Genkse Rosius (22) blijkbaar uitstekend. Drie weken geleden verbeterde de AVT-atlete er haar eigen persoonlijk record op de 60 meter tot 7.23 en zondag deed ze er een schep bovenop door haar PR opnieuw aan te scherpen tot 7.20. Die 7.20 is de tweede snelste Belgische tijd ooit, de twaalfde snelste Europese tijd van dit seizoen. Het leverde Rosius goud op, voor het derde jaar op rij. “Voor mij was op dit BK de titel het belangrijkste”, aldus Rosius.

“Dat ik mezelf verbeterde, is heel mooi meegenomen. Mijn start was goed en ik kon die ook doortrekken tot het einde.” Belgian Rocket-concullega Delphine Nkansa, die tot aan de finale met 7.21 de tweede snelste Belgische tijd achter haar naam had, eindigde in 7.28 als tweede. “We doen opnieuw haasje-over op de Belgische ranglijst. Die gezonde competitiviteit stuwt ons allebei vooruit naar snellere tijden. Dit goud en de snelle tijd geven vertrouwen voor het Europees kampioenschap van volgende maand in Istanboel.”

De 800 meter bij de mannen gold als dé blikvanger op dit BK, met een strijd tussen de nieuwe Belgische recordhouder Tibo De Smet en de vorige eigenaar van de Belgische besttijd Elliot Crestan. De Waal Crestan trok met een verschroeiende versnelling het laken naar zich toe voor De Smet en Aurèle Vandeputte. Alle drie de heren komen ook in actie op het EK in Turkije, dat het echter zal moeten doen zonder de Belgian Cheetahs op de 4x400 meter. Zij slaagden er niet in de limiet te behalen.

De Limburgse medailleoogst bleef beperkt tot het goud van Rosius. Ereplaatsen werden behaald door Margot Delbaere als vierde in het hinkstapspringen, Niels Pittomvils in het polsstokhoogspringen, Gretel Canters in het hoogspringen en Simon Baerts in het hinkstapspringen als vijfde, Bo Nijs in het verspringen, Eline Claeys op 400 meter en Kyani Joosten in het polsstokhoogspringen als zesde en Wout Bex als zevende op 400 meter.