Westerlo wint met het kleinste verschil van tienkoppig Sint-Truiden en verstevigt plek in top acht

Met Jonas De Roeck wordt het nooit saai en zijn basiself voorspellen is altijd een beetje een (wilde) gok. Ook op het kunstgrasveld van Stayen - of moeten we zeggen het Daio Wasabi stadion - verraste de coach van Westerlo. Pietro Perdichizzi kreeg voor het eerst sinds eind oktober, uitgerekend de thuiswedstrijd tegen STVV, een basisplaats en verving de zieke Ravil Tagir en voor Muhammed Gumuskaya, die de voorkeur kreeg op Dorgeles Nene, was het al geleden van begin oktober en zijn enige basisplaats tot nu toe tegen Zulte Waregem dat hij nog eens mocht starten. Voor Tuur Dierckx was er zelf geen plaats op het wedstrijdblad. Hij viel af als negentiende man. Bernd Hollerbach wijzigde zijn ploeg liefst op vier plaatsen.

Het eerste kwartier was voor de Limburgers. Een schot van Daiki Haskioka, na balverlies van Maxim De Cuyper, strandde in het zijnet en na een scrimmage voor het doel van Sinan Bolat caprioleerde de bal via Perdichizzi en Bolat tegen de linkerpaal. In dezelfde dertiende minuut haalde Bolat een schot van Koita onder de lat weg. Maar dan ging de Truiense storm liggen en nam Westerlo over.

Na een snelle aanval besloot Kyan Vaesen naast de verkeerde kant van de rechterpaal. Een bedrijvige Vaesen trapte een vrije trap à la Ronaldo rechtdoor op Schmidt en Thomas Van den Keybus knalde over. Op de rechterflank kon Bryan Reynolds zijn turbo regelmatig aanzetten. Hij slalomde het strafschopgebied in en De Cuyper trapte iets te overhaast over. Een strakke voorzet van Reynolds werd door Vaesen tegen de bovenkant van de lat gedevieerd.

© BELGA

Nagelbijtend wachten op de VAR

Derde goede keer moet Reynolds gedacht hebben. Na samenspel met Vaesen - die na overleg met de VAR geen buitenspel bleek te staan - werd de Amerikaanse rechterflankverdediger ongelukkig door Koita in de zone van de waarheid aangelopen. Uiteindelijk duurde het meer dan vijf minuten voor Brent Staessens, die zelf door de VAR naar het scherm werd geroepen, de bal op de stip legde en Koita met rood wel heel zwaar sanctioneerde.

Maxim De Cuyper liet het niet aan zijn hart komen en zette de strafschop koelbloedig in het dak van het doel om. Voor de belofteinternational zijn zevende doelpunt van het seizoen en dat als linksback. Niet onbegrijpelijk dat ook de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco hem op zijn lijstje van te volgen potentiële Rode Duivels heeft staan. Hollerbach greep na de dubbele opdoffer direct in en haalde zijn topschutter Gianni Bruno naar de kant. De blik van een ontgoochelde Bruno sprak boekdelen. Een gefrustreerde Hollerbach kreeg in de toegevoegde tijd van de eerste helft van Staessens nog een gele kaart onder de neus geduwd.

De thuisploeg wist wat het moest doen na de pauze. STVV liet veel goede wil zien. Maar doelgevaar leverde die gebetenheid niet op. Westerlo dat het laatste halfuur van de eerste helft had gedomineerd, beperkte zich tot controleren. De spektakelwaarde van de eerste helft ging met een ruk naar beneden. Lukas Van Eenoo kopte in de 77ste minuut een voorzet over. Veel meer viel er, zelfs met de beste wil van de wereld, niet te noteren. De ingevallen Nene ging te egoïstisch zijn kans bij een snelle tegenprik en kreeg de banbliksems van zijn mee opgerukte ploegmaats over zich heen. Een slotoffensief van Sint-Truiden leverde geen kansen meer op en Westerlo hield de drie punten op zak.