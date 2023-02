Hugo Cuypers allerminst euforisch ondanks goal en assist: “Ik heb al betere wedstrijden gespeeld”

Hugo Cuypers werkte flink aan zijn statistieken en had dan ook een groot aandeel in de Gentse thuiszege tegen OH Leuven. Toch stond de aanvaller er absoluut niet van te kijken dat zijn team na rust het verschil wist te maken: “De coach benadrukte ook tijdens de rust dat alles nog te spelen was en dat we het nog konden rechtzetten. Hij voorspelde ook dat de fans dan weer achter ons zouden staan. Dat is ook zo gebeurd.”

“Natuurlijk is het wel fijn als je de ploeg kan helpen. Toch was het ook niet altijd goed”, stak Cuypers de hand ook in eigen boezem. “Het belangrijkste was dat we hier de drie punten thuishielden maar ik heb zonder twijfel al betere wedstrijden gespeeld sinds ik bij AA Gent speel. Het maakte vandaag niet echt hoe we voor de dag kwamen, als we maar wonnen. Het publiek was ook een beetje aan het fluiten bij de rust.”

Dat fluitconcert bracht de Buffalo’s niet uit hun evenwicht. Integendeel zelfs. Na rust haalden de Gentse spelers een duidelijk hoger niveau: “We wisten wat we moesten doen. Vervolgens maken we meteen onze eerste kans af en beslissen we de wedstrijd met dat tweede doelpunt. Voor rust ging het inderdaad wel moeilijk maar dat is ook voetbal: efficiëntie is heel belangrijk.”

“We gingen rusten met 0-0 en nadien zetten we het netjes recht na rust. Dat is wat telt. Je weet ook dat we in een mindere periode zitten. We hebben ook niet zoveel spelers beschikbaar, dat helpt ook niet echt. Je merkte dat ook aan onze bank. Het is nu aan de fitte jongens om het verschil te maken en de geblesseerde jongens moeten proberen om zo snel mogelijk terug te keren om ons opnieuw te kunnen helpen.”

© BELGA

Die vele afwezigen zorgen evenwel niet voor extra druk bij Cuypers: “Natuurlijk zaten er enkele jonge jongens op de bank maar het is de coach die beslist wie er speelt. Eigenlijk begonnen we ook niet zo slecht maar vervolgens verliezen we de controle over de match en missen we ook de rust in balbezit. Leuven is ook een fysiek sterke ploeg en ze konden ons zo overpoweren. Ze waren ook niet toevallig gevaarlijk met hun standaardsituaties, daar staan ze om bekend.”

“Dat fluitconcert kwam bij ons totaal niet hard binnen. De coach benadrukte ook tijdens de rust dat alles nog te spelen was en dat we het nog konden rechtzetten. Hij voorspelde ook dat de fans dan ook wel weer achter ons zouden staan. Dat is ook zo gebeurd. Deze zege is vooral belangrijk naar volgende week toe. Als we in Brugge een goed resultaat neerzetten, boeken we vier op zes tegen hen en staan we verdiend op de vierde plaats. Eerst moeten we wel nog die Europese return afwerken.”

© BELGA

Ook Sven Kums had reden om te vieren: “Ik scoor niet zoveel maar deze goal was belangrijk voor de overwinning”, glunderde de voormalige Gouden Schoen van de Buffalo’s. “Het deed ons vooral goed dat we nog een tweede treffer wisten aan te tekenen. Zeker ook voor het vertrouwen want we begonnen nochtans best goed aan de match. Na het eerste kwartier hadden ze de meeste kansen, vooral op stilstaande fases.”

“Ach, de conclusie is dat we opnieuw meedoen voor de top-vier”, grijnsde Kums. “We wisten al vooraf dat we een goede zaak konden doen mits winst. Op deze manier kruipen we weer wat dichterbij. Volgende week is zonder meer een belangrijke wedstrijd. Wij willen naar boven kijken en daarvoor hadden we een overwinning nodig!”