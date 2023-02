Kangoeroes Mechelen boeken 14 op 14 in Top Division Women na simpele zege tegen Kortrijk Spurs

In de Top Division Women (eerste klasse vrouwen) is Kangoeroes Mechelen on fire. De Maneblussers wonnen simpel in Kortrijk Spurs. Meteen de veertiende zege op een rij. Castors Braine blijft na winst in Sparta Laarne de eerste achtervolger (13 op 15). Beide ploegen spelen op zaterdag 11 maart in Vorst Nationaal ook de finale van de Beker van België. Deze partij wordt rechtstreeks op Sporza/Canvas uitgezonden.