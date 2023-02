Umitspor schenkt 13.000 euro aan slachtoffers aardbeving: “De respons was verbluffend!”

De steunactie die voetbalclub Umitspor afgelopen weekend opzette voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije, werd een buitengewoon succes. Initiatiefnemer Eyup Turan straalde toen hij het bedrag van 13.000 euro mocht bekendmaken. “We zijn bijzonder fier”, luidt het.

“Het idee onstond vorige week maandag toen ik in de auto zat. Ik heb toen onmiddellijk TVJO Jurgen Meyers van E. Mechelen a/d Maas gecontacteerd omdat ook zij heel wat Turkse jongeren onder hun leden tellen. Omdat hij meeging in het verhaal, heb ik de grote Turkse verenigingen gecontacteerd en het initiatief uitgelegd. De respons was verbluffend. Het eten en de drank werd gesponsord en ook de andere Maasmechelse voetbalclubs, op uitzondering van carnavalvierend Leut, waren meteen bereid om er samen een succes van te maken.“

En of het een succes werd! “De 19 jeugdwedstrijden zorgden voor een ongewone volkstoeloop en op zaterdag stond onze teller al op 10.550€. Met de bijdrages van de trainers en alle gelden van de wedstrijd van ons eerste elftal zondagmiddag bereikten we net de kaap van 13.000 euro. De consul van Antwerpen die zondag op bezoek kwam was, net als wij, bijzonder fier.”