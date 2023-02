Geen enkel team had geld of plaats voor Jens Debusschere, dus richt hij eenmansploeg op: “Ik wou en zou mijn eigen afscheid bepalen”

Jens Debusschere (33) krijg je zomaar niet klein. Ook al had geen enkel team geld of plaats nadat begin december zijn ploeg B&B Hotels p/b KTM kapseisde, hij zit straks wél opnieuw in het peloton. De 33-jarige Waregemnaar richtte met Yaro-Belisol een eenmansploeg op. “Ik wou en zou mijn eigen afscheid aan het profpeloton bepalen. En niet een ploegmanager die er ineens de stekker uit trok.”