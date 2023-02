“Ik dacht dat we dit spel in België zouden spelen?”: dit zijn de deelnemers van het mysterieuze ‘Bestemming X’

Door verschillende opdrachten te spelen, kunnen de kandidaten tips winnen die hen op het juiste spoor zet om hun locatie te kennen. Wie alle eliminaties heeft overleefd en in de finale als eerste de eindbestemming vindt, wint het spel. De prijs: een grote som geld.

De vijf vrouwen en vijf mannen zijn tussen 21 en 55 jaar oud, en werden vooraf niet ingelicht over de precieze inhoud van het spel. Al wat ze te horen kregen, is dat ze zich moesten voorbereiden op zowel koude als warme temperaturen. De verwachtingen liggen erg verspreid: de ene denkt dat het over een survivalprogramma gaat, de andere hoopt om iets met olifanten te kunnen doen. Maar niet iedereen blijft graag in het ongewisse. “Ik hou er niet van om op voorhand niets te weten”, zegt de 37-jarige Glenn. “Ik reis ook vaak voor mijn werk en ga altijd georganiseerd te werk. Nu weet ik echt niets.” Voor de 38-jarige Natifa uit Genk kwam de hele opzet zelfs als een complete verrassing. “Ik dacht echt dat we dit spel in België zouden spelen. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.”

ONTDEK HIERONDER DE 10 KANDIDATEN

© VTM

Glenn (37)

Komt uit Merelbeke

Werkt als category manager

Glenn is vader van twee kindjes en beschouwt hen als zijn grootste levenswerk. Hij houdt ervan om ook zelf zijn innerlijke kind springlevend te houden. Tijdens corona gooide Glenn zijn leven over een andere boeg en ontdekte hij een nieuwe hobby: meespelen in reclamefilmpjes en reeksen zoals Familie. Momenteel droomt hij van een verre reis naar Japan.

© VTM

Sydney (23)

Komt uit Bonheiden

Studeert aan de tekenschool in Rome

“Liever scheef erop, dan los ernaast.” Zo wil Sydney het leven tegemoet gaan. Ze was leidster bij de scouts, maar haar grootste passie is tekenen. Iets wat Sydney nu ook voltijds doet als studente aan een tekenschool in Rome. Een van haar grootste dromen is om een vulkaan te beklimmen bij zonsopgang.

© VTM

Natifa (38)

Komt uit Genk

Werkt als onthaalmedewerkster

Natifa werkt in een ziekenhuis, maar haar grootste passie is reizen. Elk jaar een andere plek opzoeken is voor haar een must. Ze noemt zichzelf een doorzetter, zeker in het badminton geeft ze niet af. Geloof en familie hebben een centrale rol in haar leven. Natifa wil later herinnerd worden om de dingen die ze gedaan heeft in het leven.

© VTM

Briek (21)

Komt uit Middelkerke

Werkt als steward

Chiroleider Briek is een echte West-Vlaming met een hart voor de zee. Maar vaker hangt hij in de lucht. Briek werkt als steward vanuit de luchthaven van Oostende. Een job die hij met passie uitoefent en waarin hij belangrijke zaken terugvindt zoals variatie, onder de mensen zijn en elke dag anders beleven. Hij werkt ook als flexi-jobber in een restaurant. Dat geld spaart hij om te reizen.

© VTM

Zeno (26)

Komt uit Antwerpen

Werkt als zeiler

Zeno is zeiler en probeert van zijn hobby zijn beroep te maken. Hij besteedt dan ook bijna al zijn tijd op zijn eigen boot. Daarop wil hij graag een bedrijf starten en kamers verhuren, duiklessen aanbieden en reizigers vervoeren. Voor hij op zee trok, werkte hij als opvoeder. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met surfen, skaten en snowboarden.

© VTM

Emiel (24)

Komt uit Loppem

Werkt als media producer

Sporten zit Emiel in het bloed. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met tennissen, snowboarden en surfen. Maar reizen is zijn grootste passie. Liefst avontuurlijke, verre reizen waar hij zich helemaal kan onderdompelen in een nieuwe cultuur. Zo woonde Emiel het afgelopen jaar 4 maanden in Tanzania.

© VTM

Steffie (30)

Komt uit Middelkerke

Werkt als HR & preventieadviseur

Steffie is mama van drie zonen en heeft daarmee haar handen meer dan vol. Maar bovenal is ze een genieter: elke dag goedgezind opstaan, vol enthousiasme gaan werken en vooral voluit leven. Haar favoriete plek is tussen de mensen, op stap met vriendinnen, met of zonder bacardi cola in de hand.

© VTM

Dorien (28)

Komt uit Leuven

Werkt als blogger en outdoorondernemer

Dorien is ondernemer en houdt van de buitenlucht. Het liefst verdwijnt ze enkele dagen met haar rugzak en tent in de bergen of trekt ze eropuit met haar campervan. Ze heeft een eigen outdoorblog en trektochtschool waarmee ze anderen op weg helpt naar een traag en bewust leven met aandacht voor de natuur.

© VTM

Gino (55)

Komt uit Diest

Werkt als brandweerman

Gino is een brandweerman en van alle markten thuis. Zo volgde hij opleidingen tot sergeant, ambulancier en reddingsduiker. Hij leeft ervoor om mens en dier te helpen. Gino’s grootste passie zijn boten. Jaren geleden was Gino een vaste waarde in het powerboat-circuit en vestigde hij zelfs een wereldsnelheidsrecord van 224 kilometer per uur.

© VTM

Bo (29)

Komt uit Kalken

Werkt als psychopedagogisch consulent

Bo is consulente bij het CLB. Ze houdt van reizen en nieuwe, onbekende plekken ontdekken. Verder houdt ze zich bezig met spinning, joggen en bodypump. De belangrijkste factoren in haar leven zijn familie, optimisme en enthousiasme. Haar motto is: “Als het leven je laat struikelen, maak dan een koprol.”

(dvg)