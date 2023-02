Rozen teruggestuurd “omdat ze niet wit genoeg waren”: zo decadent was “hét huwelijk van 2022”

Dat het huwelijk van Brooklyn Beckham (23) en miljardairsdochter Nicola Peltz (28) decadent was, dat konden we wel vermoeden. Maar een rechtszaak tussen de wedding planners maakt nu pas duidelijk hoe extravagant het echt was. Met een bruid die 75.000 euro uitgaf voor haar kapsel, en de witte rozen terugstuurde omdat ze “niet wit genoeg” waren.

Een gastenlijst met actrice Eva Longoria, tv-kok Gordon Ramsay, tenniszussen Serena en Venus Williams, ex-Spice Girls Mel B en Mel C en oud-voetballer Phil Neville. Een chef-kok die nog kookte voor president Bill Clinton en privéoptredens van Snoop Dogg en Marc Anthony. Niet zomaar sprak de internationale pers over “het huwelijk van 2022”. Brooklyn Beckham, zoon van gewezen stervoetballer David Beckham en Victoria ‘Posh Spice’ Adams, zei vorige zomer ‘ja’ tegen Nicola Peltz, een actrice en dochter van de steenrijke investeerder Nelson Peltz. Het vermogen van de familie Peltz wordt op 1,5 miljard euro geschat – het viervoud van het fortuin van de Beckhams. Dus werd er bij het feest niet op een cent meer of minder gekeken.

Zo vond het huwelijksfeest gedurende twee dagen en met 300 gasten plaats op het 5 hectare grote landgoed van vader Peltz in Palm Beach, Florida, ter waarde van 67 miljoen euro. Aan het huwelijk zelf hing een prijskaartje van 3,5 miljoen. Zat daarin inbegrepen: een peperdure trouwjurk van Valentino, maatpakken van Dior voor David Beckham en zijn zonen, een onbeperkte voorraad champagne van 200 euro per fles, een op maat gemaakte dansvloer met waterpartijen, en een volledig in roze gehulde afterparty.

Harry en Meghan

Dat, en andere extravagante details, valt te lezen in een juridisch dossier van 188 pagina’s dat werd ingediend in Florida. Vader Peltz sleept de twee huwelijksplanners die hij aanstelde voor de rechter omdat ze geen goed werk geleverd zouden hebben. Volgens hem verliep alles erg chaotisch en was het – in zijn woorden – “a shit show”. Peltz ontsloeg de twee dames en eist zijn voorschot van 117.000 euro terug.

De ‘wedding planners’ dienen op hun beurt ook een klacht in, wegens contractbreuk, en noemen Nelson Peltz een “pestende miljardair”. Ze slepen ook de bruid en haar moeder voor de rechtbank en eisen 36.000 euro schadevergoeding plus kosten, die kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s.

De ingediende documenten bevatten onder meer sms’en en e-mails waaruit blijkt hoe decadent het er werkelijk aan toeging. Zo zou Nicola Peltz 75.000 euro hebben uitgegeven aan haar kapsel en make-up, en hield ze dat stil voor haar vader. De band die kwam optreden vond ze “te melig”, dus liet ze een nieuwe groep samenstellen rond de zanger. De witte rozen die ze vooraf had gekozen, stuurde Peltz weer terug omdat ze “minder wit waren dan ze had gewild”. En hoewel ze elkaar niet kennen, eiste de bruid dat prins Harry en Meghan Markle werden toegevoegd aan de gastenlijst.

17 uur per dag

Volgens de planners liep er inderdaad veel mis, maar enkel omdat ze pas zes weken voor het feest werden ingeschakeld. Hun voorganger, die al een jaar bezig was, had plots afgezegd. Zijn voorbereiding bleek een rommeltje, volgens de twee vrouwen. Ook de communicatie met Nicola Peltz verliep stroef. En uit angst voor de reactie van Victoria Beckham verbood de familie Peltz om haar in te lichten.

Eerder was er al ruzie ontstaan tussen Victoria en haar nieuwe schoondochter, omdat zij niet koos voor een trouwjurk uit Victoria’s eigen collectie. Veel tijd om brandjes te blussen kregen de planners niet: vader Peltz wees hen al na negen dagen de deur.

Van de familie Peltz mocht Victoria Beckham niet worden ingelicht over de problemen. Eerder had ze al ruzie met haar schoondochter over de trouwjurk. — © ISOPIX

Naar eigen zeggen werkten de vrouwen 17 uur per dag om tegemoet te komen aan de torenhoge verwachtingen van de bruid en haar familie. Op het gedrag van Brooklyn Beckham viel dan weer niks aan te merken, klinkt het. “Hij was een perfecte gentleman.” Een woordvoerder van de familie Peltz reageerde intussen op de klacht van de planners. Volgens hem “zitten hun beweringen vol met onnauwkeurigheden en zijn ze ongegrond”.