Instagram en Facebook gaan Twitter achterna en lanceren betalend abonnement voor ‘blauwe badge’

Volgens topman Mark Zuckerberg kost het abonnement 11,99 dollar, maar wie de aankoop doet via iOS, het besturingssysteem van Apple, moet 14,99 dollar neertellen. Meta Verified wordt eerst uitgerold in Australië en Nieuw-Zeeland, nadien volgen andere landen, kondigt de CEO zondag aan in berichten op Facebook en Instagram.

Meta mikt met Meta Verified vooral op influencers en andere content creators. Naast een verificatiebadge krijgen abonnementshouders ook toegang tot “proactieve accountbescherming en verhoogde zichtbaarheid en bereik”, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Volgens Zuckerberg zullen gebruikers ook sneller toegang krijgen tot de klantendienst van Meta.

Gebruikers moeten minstens 18 jaar oud zijn en een officieel identiteitsbewijs voorleggen om zich aan te kunnen melden voor Meta Verified. Hun naam en foto moeten overeenkomen met de info op het identiteitsbewijs, waarna gebruikers een blauwe badge krijgen, vergelijkbaar met het blauwe vinkje van Twitter Blue, een betalende dienst die vorig jaar werd gelanceerd en 8 dollar per maand kost.

Meta Verified zal zowel voor Facebook als Instagram bestaan, maar gebruikers die het abonnement op beide platformen willen, moeten wel twee keer betalen. Het is echter de vraag in hoeverre gebruikers bereid zijn om te betalen voor een dienst die tot nog toe gratis was. Volgens persagentschap Bloomberg is het Twitter-abonnement voorlopig geen groot succes.

Sociale media, die traditioneel erg afhankelijk zijn van advertenties voor hun overleven, lanceren steeds vaker abonnementsformules gericht op professionele gebruikers om hun inkomsten te diversifiëren.