De massastart blijft van Bart! Specialist Bart Swings wint voor de vijfde keer in zijn carrière de Wereldbeker massastart

Voor de vijfde keer in zijn loopbaan heeft Bart Swings de Wereldbeker schaatsen op het onderdeel massastart veroverd. In de wereldbekerfinale was zondag de zevende plaats voldoende om de eindzege op te eisen.

Van de zes Wereldbekerwedstrijden in het na-olympisch seizoen zette Swings er twee naar zijn hand. De laatste dagzege in de Poolse plaats Tomaszow Mazowiecki was voor de Nederlander Bart Hoolwerf. In de eerste drie races, in oktober en november, greep Swings telkens naast de hoofdprijs.

Met een voorsprong van twintig punten op de Italiaan Andrea Giovannini was de olympische kampioen de laatste wedstrijd in gegaan. Die marge gaf Swings geen zekerheid aangezien er zowel in de halve finale als de finale punten te rapen vielen. Het was dus zaak om in beide races op te letten.

In de halve finales nam Swings geen enkel risico, hij won die race. Daardoor vergrootte hij het verschil tot 31 punten. Daarmee was de finale tevens een formaliteit geworden. Zekerheidshalve sprokkelde hij in een tussensprint nog wat punten. Zonder verder in de eindsprint risico’s te nemen, reed hij de wedstrijd uit. Achter Hoolwerf eindigden de Zuid-Koreaan Jae Won Chung en Giovannini als tweede en derde.