Tien bestuurders spelen rijbewijs kwijt bij weekendcontroles in Hasselt, Diepenbeek en Lummen

In de nacht van zaterdag op zondag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) alcohol- en drugscontroles op drie locaties in de zone.

In Lummen werd er gecontroleerd op de Meldertsebaan, in Diepenbeek op de Boudewijnlaan en in Hasselt op de Herkenrodesingel. In totaal bliezen 332 van 342 gecontroleerde bestuurders negatief. Drie bestuurders zaten onder invloed van verdovende middelen achter het stuur en zeven bestuurders hadden te veel gedronken. Deze bestuurders moesten hun rijbewijs (tijdelijk) inleveren.

Daarnaast wilde een bromfietser de controle omzeilen, maar werd hij toch uit het verkeer gehaald. Een controle wees uit dat de bromfiets snelheden van 75 kilometer per uur haalde. De bestuurder bleek ook onder invloed van drugs te zijn en hij had een gebruikershoeveelheid drugs op zak. De politie stelde de nodige pv’s op. ppn