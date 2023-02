INHAALSPEELDAG. Drie periodetitels verdeeld, doelpuntenkermis in Tongeren

In het afgelopen carnavalsweekend stonden er slechts 26 (inhaal)wedstrijden op het programma. In drie daarvan stond de tweede periodetitel op het spel. Gruitrode (2A), Kattenbos (3B) en Opglabbeek B (4D) mogen zich klaarmaken voor de eindronde. Turkse FC (3B) won overtuigend de topper van Maasland NO en loopt nu vijf punten uit. In 4B overklaste Unico Tongeren B Vechmaal B met 10-1. Lees hier alle verslagen van de inhaalwedstrijden in de provinciale reeksen van dit weekend. (matr/gsb/fava/krth/edst/kj/dg/bs/bsa)