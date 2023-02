Ex-vriendin van ‘Tinder Swindler’ getuigt: “Ik durfde hem niet te laten vallen”

Een ex-vriendin die de ‘Tinder Swindler’ nog verdedigde in de gelijknamige Netflix-documentaire, zegt nu dat ze die uitspraken deed terwijl ze een slachtoffer was van emotioneel misbruik.

In ‘The Tinder Swindler’ getuigen slachtoffers van de Israëliër Shimon Heyada Hayut hoe hij hen honderdduizenden dollars armer maakte door onder allerlei verschillende identiteiten hun vertrouwen te winnen. Hayut, die zijn naam officieel veranderde in Simon Leviev, beweert zelf hij dat de documentaire, die door tientallen miljoenen mensen werd bekeken, de zaken helemaal verkeerd voorstelt.

Tijdens een interview met de Britse openbare omroep BBC vertelt het Israëlische model Kate Konlin over de nare herinneringen die ze overhoudt aan haar relatie met de man. Toen het koppel net samen was, in 2020, waren haar vrienden nog enthousiast over hun relatie. “Maar al snel leek hij té perfect, ze vonden het zelfs een beetje eng”, zegt Konlin. Volgens de vrouw was hij “geobsedeerd” door haar. De man woonde fotoshoots bij en maakte haar huis schoon.

Maar al snel sloeg de sfeer om en hij begon haar uiterlijk te bekritiseren. Haar kledij, gewicht en huid: niets was nog goed genoeg. Het zelfvertrouwen van Kate Konlin begon te slinken en ze werd onzeker. Ook had ze steeds minder contact met haar vrienden, en als ze toch nog afspraken leek ze nog maar een schim van zichzelf.

“Ik ben miljonair”

De relatie hield 18 maanden stand, maar al na enkele maanden begon haar partner om geld te vragen. In het totaal ‘leende’ hij zo’n 150.000 dollar van het model. Volgens de man kon hij niet aan zijn eigen geld, omdat dit geblokkeerd was in enkele investeringen.

“Kate, ik ben miljonair”, zegt hij in een voicemailbericht dat de vrouw aan de BBC doorspeelde. “Op dit moment zit ik vast. Begrepen? Ik zit vast! Begrijp je dat in je verknipte brein? Dat vogelbrein. Ik zit vast, Kate. Ik heb niet van je gestolen. Je gaf het me uit eigen vrije wil. Je leende het aan mij. Ik zit vast, dat is alles.” Nu zegt hij dat ze liegt. “Maar dat beweert hij over alle vrouwen die zich over hem uitspreken. Hij wil niet dat ik mijn verhaal over emotioneel misbruik vertel.”

Ze kregen steeds vaker ruzie, maar Kate durfde hem niet te laten vallen. “Ik voelde me dood”, zegt ze. Tot slot diende ze alsnog klacht in bij de politie en zette de vrouw een punt achter de relatie.

Met haar getuigenis wil ze nu andere vrouwen in een ongelukkige relatie helpen. “Ik ben nu een sterkere vrouw dan voor die relatie. Hopelijk kan ik vrouwen in een vergelijkbare situatie inspireren en tonen hoe ze eraan kunnen ontsnappen. ”