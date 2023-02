Ex klapt uit de biecht over Boris Becker: “Een duivel die denkt dat de wereld rond hem draait”

“Boris Becker is een duivel die zijn jonge zoon in de steek heeft gelaten”, zegt de Nederlandse Sharlely Kerssenberg, die in een vechtscheiding met de tennislegende verwikkeld is.

Boris Becker werd in april 2022 in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens fraude. Bij zijn faillissement in 2017 zou hij 2,5 miljoen pond hebben verborgen voor zijn curator. Na een detentie van meer dan zeven maanden is hij uitgeleverd aan Duitsland. “De gevangenis heeft van hem geen beter mens gemaakt”, zegt Sharlely Kerssenberg in een gesprek met het Duitse boulevardblad Bild. “Sinds zijn vrijlating leeft hij in een wereld waarbij alles om Boris Becker draait.”

De Duitser, die ooit nog nummer 1 van de wereld in het tennis was en tijdens zijn carrière zes grand slams wist te winnen, heeft met zijn gevangenisstraf “zijn reputatie geruïneerd”, beweert Sharlely Kerssenberg.

Volgens de veertiger betaalt de tenniskampioen niet langer mee voor de opvoeding van hun 13-jarige zoon Amadeus. Het model weet niet eens waar Becker momenteel verblijft, wat de echtscheidingsprocedure bemoeilijkt. “Hij kan charmant en liefdevol zijn als hij dat wil, maar ook bijzonder kwetsend met woorden. Een duivel”, besluit ze.