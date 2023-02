Ondanks twee vroege goals: Jong Genk kan inhaalwedstrijd tegen SL16 niet winnen

Dat deze inhaalwedstrijd een prima kans was om enkele spelers uit de A-kern wat wedstrijdritme op te laten doen? Zo bleek. In de basiself van Jong Genk was er plaats voor Mujaid Sadick, Aziz Ouattara, Rasmus Carstensen en Nicolas Castro. Een prima kans voor hen om zich te tonen.

Beniangba aan het feest

Dat laatste had Castro goed begrepen. De wedstrijd was nog geen drie minuten ver, of de Argentijn zorgde al voor het eerste gevaar met een heerlijk balletje over de Luikse verdediging. Victory Beniangba nam goed aan en werkte prima af: 1-0. Slechts zeven minuten later was de Nigeriaanse spits alweer aan het feest. Dit keer tikte hij een voorzet van Jay-Dee Geusens prima binnen aan de tweede paal. Zo stond het binnen de tien minuten al 2-0.

Jong Genk had zijn start duidelijk niet gemist. Het elftal van Hans Somers voetbalde prima en zette vaak erg hoge druk. SL16 kwam er zo amper aan te pas en kwam niet in de buurt van het Genkse doel. Of toch tot Carstensen vlak voor het half uur aan Brahim Ghalidi ging hangen, met een penalty tot gevolg. Aleksander Buksa trapte stevig binnen. Door die aansluitingstreffer groeiden de Luikse bezoekers in de wedstrijd.

Pletwals valt stil

Zeker na de rust kreeg Jong Genk het moeilijk. SL16 was wakker geschoten en ging nu zelf druk zetten, waardoor de thuisploeg de controle over de bal verloor. Ook creëerden de Luikenaren zo hun eerste kansjes van de wedstrijd.

Veel doelgevaar kon Jong Genk daar niet meer tegenover zetten. De pletwals uit de eerste helft was volledig stilgevallen. De gelijkmaker hing in de lucht en zou uiteindelijk ook vallen, via de voet van Brahim Ghalidi. Tien minuten voor affluiten trapte de Luikse linksbuiten een lage voorzet binnen: 2-2.

Een nieuwe opdoffer voor Jong Genk, dat zich niet meer kon herpakken. Integendeel, het was zelfs SL16 dat het meest doorduwde voor de overwinning. Deze inhaalwedstrijd eindigt zo in een gelijkspel, iets waar vooral de thuisploeg niet tevreden over mag zijn. Zaterdag trekken de jongens van Hans Somers naar Deinze. Daar zullen ze aan de degradatieplay-offs beginnen, met zes punten voorsprong op hekkensluiter Virton.

JONG GENK: Penders - Carstensen (76’ Al Mazyani), Sadick, Didden, Rommens - Ouattara (76’ Van de Perre), Geusens, Castro - Martens (76‘ Nuozzi), John, Beniangba.

SL16 FC: Poitoux, Duplus (‘68 Brrou), Noubi, Mawete, Diaw (‘68 Traoré) - Banse, Kuavita, Berberi (90’ Diallo) - Dodeigne, Ghalidi, Buksa (‘81 Benfriha).

DOELPUNTEN: ‘3: Beniangba (Castro), ‘10: Beniangba (Geusens), ‘29: Buksa, ‘79 Ghalidi

GELE KAARTEN: ‘14: Kuavita (fout), ‘58: Ouattara (fout), ‘90 Geusens, 90’ Noubi (fout)

SCHEIDSRECHTER: Anthony Letellier