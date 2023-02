Tankstation aan E314 in Heusden-Zolder tijdelijk afgesloten door CO-lek

Heusden-Zolder

De brandweer en Limburgse wegpolitie sloten zondag in de vooravond tijdelijk de afrit van het tankstation aan de E314 in Heusden-Zolder richting Leuven af. De hulpdiensten hadden namelijk een oproep binnengekregen over een mogelijk CO-lek. Daarbij zouden meerdere aanwezigen onwel zijn geworden. Bij aankomst bleek dat gelukkig mee te vallen. Een persoon raakte lichtgewond en kreeg ter plaatse verzorging.

Uit voorzorg werd het volledige filiaal geëvacueerd en de afrit naar het tankstation tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De brandweer voerde de nodige metingen uit en stelde geen CO-problemen meer vast. Vervolgens controleerden ze de omgeving om de oorzaak van het lek te achterhalen. Rond 18 uur waren alle problemen van de baan en ging het tankstation weer open. ppn/zb