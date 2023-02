Hugo Cuypers loodst AA Gent voorbij inefficiënt OH Leuven: Gentse topschutter maakt het verschil met goal en assist

Volgende week trekt AA Gent op bezoek bij Club Brugge. Dat duel wordt er eentje met de vierde plaats als inzet. De Buffalo’s kwamen voor rust tegen een oppermachtig OH Leuven bijzonder goed weg maar zetten na de pauze alles recht. Met dank aan Cuypers die eerst op aangeven van Hong de score opende en vervolgens Kums de beslissende 2-0 offreerde. OH Leuven blijft gefrustreerd met een nul op achttien achter.

Vanhaezebrouck zag vorige donderdag Okumu uitvallen met een kuitblessure en in extremis moest ook Castro-Montes (enkel) verstek geven voor de partij tegen OH Leuven. Hierdoor begonnen Hjulsager en Nurio als wingbacks aan de partij, terwijl achterin Ngadeu uiteindelijk Godeau en Torunarigha aan zijn zijde kreeg. Nardi verscheen trouwens opnieuw in doel bij de Buffalo’s nadat Roef in Baku nog eens zijn kans kreeg.

Bij de bezoekers ontbrak dan weer Ricca wegens een schorsing waardoor Brys teruggreep naar een viermansdefensie met Pletinckx-Ouedraogo als centraal duo. Terwijl AA Gent maar wat graag de drie punten thuis wilde houden met het oog op de race voor de Champions’ Play-offs, was OH Leuven naar de Ghelamco Arena afgezakt met de wil om een einde te maken aan die vervelende reeks van vijf competitieduels zonder overwinning.

De partij begon rustig met vooral veel Gents balbezit maar niet zoveel doelgevaar. Enkel Orban liet zich in het openingskwartier al meteen opmerken met twee schuchtere doelpogingen. Bij de bezoekers verliep het samenspel bijzonder moeizaam en Nardi moest dan ook lange tijd werkloos toekijken. Toen Torunarigha zich liet verrassen Tamari sprong Ngadeu evenwel bij en bij de hoekschop die hieruit voortvloeide, besloot de compleet vrijstaande Thorsteinsson in het zijnet.

Gent was meteen gewaarschuwd. Dit OH Leuven was allerminst een hapklaar brokje en die twee momentjes inspireerde Schrijvers tot een heerlijke vrije trap die op de lat uit elkaar spatte. Tweede waarschuwing voor Gent dat andermaal te traag voetbalde en nauwelijks in de buurt van Cojocaru opdook. OH Leuven bleef nu echt gevaarlijk maar ook Ouedraogo liet na om de bezoekers (verdiend) op voorsprong te brengen.

Het Gentse publiek werd stilaan nerveus en ook langs de zijlijn beleefde Vanhaezebrouck allesbehalve een fijne sportnamiddag. Vierde keer goede keer dan maar? Nee, Tamari liep dan wel vlotjes voorbij Nurio maar stuitte op een attente Nardi. OH Leuven morste voor rust onvoorstelbaar hard met de kansen want bij een hoekschop van uitblinker Schrijvers knalde Pletinckx de bal pardoes op Nardi. De Gentse defensie stond erbij en keek ernaar. Zoals toen Gonzalez de bal over kopte en Thorsteinsson van dichtbij over trapte.

De Gentse spelers trokken uiteindelijk met een 0-0-tussenstand naar de kleedkamer maar werden wel op een striemend fluitconcert getrakteerd door hun fans. Ook Vanhaezebrouck was allerminst tevreden en bracht Fofana voor Hjulsager. Gent begon ook met verse moed aan die tweede periode en de eerste doelpoging kwam er na een prima voorzet van De Sart maar de kopbal van Orban miste de juiste richting.

Bij de tweede Gentse mogelijkheid was het wel raak: Hong haalde de achterlijn legde breed op Cuypers en die kon voor een leeg doel niet meer missen: 1-0. Een hard gelag voor OH Leuven dat na de pauze werkelijk onherkenbaar zwak uit de kleedkamer kwam. Gent drong nu wel aan en De Sart waagde zijn kans maar zag een afstandspoging in het zijnet belanden.

Schrijvers was wel nog bij de les en dwong Nardi met een gevaarlijke vrije trap tot een puike parade. Deze fase luidde een meer evenwichtige periode in waarbij beide ploegen iets behoedzamer op zoek gingen naar doelkansen. De Buffalo’s slaagden er zeker er niet in om de partij te controleren, laat staan dat ze er toe kwamen om de match te beslissen.

Het werd ook bovendien allemaal ook net wat onvriendelijker. Zo was er zelfs een volkomen onnodig opstootje toen Orban gewisseld werd maar Ouedraogo het nodig vond om hem te provoceren. Ref Put, Vanhaezebrouck en Cuypers wisten de beide kemphanen tijdig uit elkaar te halen. Even later ging ook Schrijvers naar de kant. In zijn plaats kwam Toku die vorige maand het Bulgaarse Plovdiv inruilde voor Leuven.

Met het slotkwartier in zicht trokken de Buffalo’s opnieuw wat nadrukkelijker in de aanval. Op zoek naar een tweede en beslissend doelpunt. Het was uiteindelijk Kums die de klus klaarde voor Gent: de Gentse aanvoerder zocht en vond Cuypers die als volleerd pivot hem de bal netjes terugbezorgde waardoor de voormalige Gouden Schoen de 2-0 feilloos voorbij Cojocaru duwde.

Een heuse opsteker voor Gent die drie gouden punten bij kunnen schrijven. In de rangschikking nestelen ze zich opnieuw in het spoor van Club Brugge. De Buffalo’s tellen exact één punt minder dan blauw-zwart. Volgende week volgt er een rechtstreeks duel, terwijl ‘derde hond’ Standard dan op bezoek gaat Anderlecht

Maar eerst moet een nog steeds flink gehavend AA Gent de Europese return tegen Qarabag nog tot een goed einde brengen. Leuven wacht nu al zes duels op een nieuwe zege. Hun inefficiëntie werd opnieuw duur betaald. Brys moet stilaan knettergek worden wanneer hij straks een nieuwe compilatie moet analyseren van de karrenvracht aan doelkansen die zijn team miste. Het orgelpunt van de partij was een pegel van Pletinckx, op de lat, uiteraard.

Opstelling AA Gent: Nardi; Godeau, Ngadeu, Torunarigha; Hjulsager (46’ Fofana), Kums, Hong, De Sart (90’ Van Den Bergh), Nurio; Orban (67’ Depoitre), Cuypers

Opstelling OH Leuven: Cojocaru; Patris, Pletinckx, Ouedraogo; Al-Tamari (78’ Nsingi), Dom, Schrijvers (68’ Toku), De Norre, Mendyl; Gonzalez, Thorsteinsson (78’ Kiyine)

Doelpunten: 49’ Cuypers 1-0, 73’ Kums 2-0

Gele kaarten: De Sart, Mendyl, Orban

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Bert Put