Zweden wil niet dat Finland eerder toetreedt tot de NAVO

De Zweedse premier Ulf Kristersson wil niet dat Finland eerder tot de NAVO wordt toegelaten dan Zweden. De toetreding van beide landen moet gezamenlijk worden bekrachtigd, zegt hij in een interview met de Financial Times.

Zweden en Finland vroegen naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne gelijktijdig het NAVO-lidmaatschap aan, maar NAVO-lidstaat Turkije blokkeert die toetreding al maanden. Volgens Ankara steunen Zweden en Finland de Koerdische Arbeidserpartij PKK, die Turkije als een terreurgroep bestempelt.

Vooral het Zweedse lidmaatschap ligt moeilijk voor de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij opperde al de mogelijkheid om de toetreding van de twee Scandinavische landen afzonderlijk te behandelen, maar daar staan Stockholm en Helsinki weigerachtig tegenover. “De zeer nauwe militaire samenwerking tussen Zweden en Finland zou veel ingewikkelder worden als we als leden worden gescheiden”, zegt de Zweedse premier Ulf Kristersson in de Financial Times. “We zijn het toetredingsproces samen begonnen en zouden het samen moeten afronden.”

De Finse premier Sanna Marin zei eerder al dat ze de voorkeur geeft aan een gezamenlijke toetreding met Zweden.