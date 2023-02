Onderzoekers ontdekken eindelijk de waarheid achter Japanse ‘mummie’ van zeemeermin

Een vermeende ‘mummie’ van een zeemeermin die al jarenlang aanbeden werd in een tempel in Japan, blijkt na een grondig onderzoek niets meer te zijn dan een in elkaar geknutseld beeldje.

Het beeldje van zo’n 30 centimeter wordt al meer dan 40 jaar bewaard in een tempel in Asakuchi. Volgens de legende zou het exemplaar gevangen zijn in de Stille Oceaan in de buurt van het Japanse eiland Shikoku, tussen 1736 en 1741. Het mensachtige gelaat, het haar op het hoofd, de twee handen en de visachtige buik van de gemummificeerde figuur doen denken aan een zeemeermin.

“Rond Japanse zeemeerminnen hangt een legende van onsterfelijkheid”, zegt onderzoeker Hiroshi Kinoshita van het Okayama Folklore Instituut aan plaatselijke media. “Er wordt gezegd dat je nooit zal sterven als je het vlees van een zeemeermin eet.”

Kinoshita was er al snel van overtuigd dat het ging om een het lichaam van een aap, bevestigd aan een vissenstaart. Nu blijkt dat het beeldje in elkaar werd geknutseld aan het einde van de 19e eeuw. De kaak en de tanden zijn van een vis en het haar van een zoogdier. Daarnaast werd ook veel papier, stof en katoen gebruikt, besluiten de onderzoekers.