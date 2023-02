Man United doet uitstekende zaak in klassement na makkelijke zege tegen Duivels van Leicester, Marcus Rashford alweer goed voor twee goals

Manchester United heeft in eigen huis Leicester City aan de kant gezet met 3-0. Het doet daarmee een uitstekende zaak in de Premier League.

Wie anders dan man in vorm Marcus Rashford plaveide de weg op Old Trafford met twee treffers, nummers 23 en 24 van het seizoen. Sinds de Engelse international terug is van het WK in Qatar, scoort hij in zowat elke wedstrijd.

Jadon Sancho nam net na het uur de laatste spanning weg. Wout Faes en Timothy Castagne maakten de 90 minuten vol bij de Foxes, Youri Tielemans en Dennis Praet betraden het speelveld in respectievelijk de 59ste en 75ste minuut.

In het klassement loopt nummer drie Man U met 49 punten in tot op drie eenheden van nummer twee Man City, terwijl Leicester op de veertiende stek kampeert met 24 stuks.