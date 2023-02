VIDEO. Weet jij wat je betaalt met je energiefactuur en waarom? “De prijs bestaat uit drie delen”

Je energiefactuur is het laatste jaar fors duurder geworden. Zo een factuur is erg ingewikkeld, want ze bestaat uit verschillende delen. Je betaalt dan ook niet alleen voor je gas en elektriciteit. Wij leggen kort uit wat je nog allemaal betaalt en waarom.

AVV en SH Vandaag om 03:00