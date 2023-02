Gestolen gereedschap gevonden in koffer van klemgereden Roemenen

De chauffeurs die zondagochtend de E314 gebruikten moesten in Heusden-Zolder met wat verkeershinder afrekenen. — © 112 Meldingen Limburg

In de autokoffer van de drie Roemenen die zondagochtend werden klemgereden op de E314 zat gestolen werkmateriaal. De politie is aan het uitzoeken waar de feiten gebeurden. Het trio overnachtte zondag op maandag nog in een politiecel.

De politiezone Carma en de mensen van de federale wegpolitie konden zondagochtend op de E314 in Heusden-Zolder een auto klemrijden na een achtervolging die in Nederland was gestart. Waarom de drie Roemeense inzittenden weigerden te stoppen wordt nog verder onderzocht.

De politiepatrouilles konden rond 4.30 uur de wagen, een Audi A4 met Duitse nummerplaten, doen stoppen op de snelweg richting Leuven. De drie mannen in het voertuig waren op de vlucht voor de Nederlandse politie. De achtervolging was bij onze noorderburen gestart. Daar hadden de Roemeense chauffeur en zijn twee landgenoten geweigerd te stoppen voor een controle. Toen ze in Boorsem de grens met België overstaken kregen de achtervolgende Nederlanders steun van de Belgen.

Mes en pepperspray

Een patrouille van de lokale politie Carma was de dichtstbijzijnde ploeg en nam de oprit van de E314 om achter de vluchters aan te gaan. Vervolgens kregen ze steun van de federale wegpolitie en in Heusden-Zolder konden ze de Audi doen stoppen.

Het drietal werd gefouilleerd en hun auto doorzocht. Ze bleken een mes en pepperspray op zak te hebben. Er lagen ook 28 stuks gestolen werktuigen in. Hiervoor werd een proces-verbaal opgesteld. Na hun arrestatie werden de Roemenen door de politie Carma meegenomen voor verhoor. Waarom ze precies hadden geweigerd om te stoppen wordt verder onderzocht.

Bij de achtervolging raakte niemand gewond. ppn